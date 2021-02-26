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Вице-президент "Лукойла" по энергетике Долгов может покинуть компанию

По словам одного из источников, решение об уходе Денис Долгов принял "самостоятельное и взвешенно"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-президент "Лукойла" по энергетике Денис Долгов может в ближайшее время покинуть свой пост. Об этом ТАСС сообщили несколько источников в отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, решение об уходе Долгов принял "самостоятельное и взвешенно".

Долгов возглавил энергетический сектор "Лукойла" в 2012 году. В настоящее время в компании представлена полная вертикально интегрированная цепочка энергетики - от генерации до передачи и реализации тепловой и электрической энергии для внешних потребителей (коммерческая генерация) и собственных нужд (обеспечивающая генерация).

В "Лукойле" на запрос ТАСС об уходе Долгова не ответили.

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