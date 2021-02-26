"Яндекс" объединил сегменты e-commerce, такси и доставки в одну бизнес-группу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" создаст две бизнес-группы: одна объединит сегмент поиска, рекламные и облачные сервисы, вторая - сегменты e-commerce ("Яндекс.Маркет") и ridetech (сервисы доставки еды и продуктов, такси и каршеринг). Об этом на своей странице в Facebook сообщил управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян.

"Это будут бизнес-группы "Поиск, рекламные и облачные сервисы" (бизнесы с рекламной моделью) и "Еком и райдтех" (все наши сервисы онлайн-торговли и логистически-транспортные сервисы). Директорами бизнес-групп стали соответственно Андрей Стыскин (руководитель "Поиска") и Даня Шулейко (Даниил Шулейко - гендиректор "Яндекс.Такси"). Их главной задачей станет развитие бизнес-юнитов и синергий между ними", - написал Худавердян.

Он отметил, что создание и развитие других бизнес-юнитов продолжится как внутри бизнес-групп, так и за их периметрами.

В пресс-службе компании ТАСС пояснили, что в бизнес-группу "Еком и райдтех" войдут: сервис заказа такси "Яндекс Go" и Uber Russia, каршеринг "Яндекс.Драйв", фудтех сервисы "Яндекс.Еда", "Яндекс.Лавка", "Едадил", сервисы логистики, а также группа "Яндекс.Маркет".

В бизнес-группу "Поиск, рекламные и облачные сервисы" при этом войдут бизнес-юниты "Дзен", "Услуги", "Облако", коммерческий департамент "Рекламы", сервисы для малого бизнеса и "Гео".