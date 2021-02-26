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Биткойн подешевел до $44,286 тыс.

Цена снизилась на 9,9%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снижается в цене на 9,9%, достигая отметки в $44,286 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 10:42 мск.

По состоянию на 11:02 мск, цена криптовалюты находилась на уровне $45,175 тыс. (-8,09%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 г. ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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