Средняя ставка по ипотеке в январе снизилась до 7,23%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам снизилась на 0,13 процентного пункта (п.п.) по сравнению с декабрем 2020 года и составила 7,23%, следует из данных Банка России.

По статистике ЦБ, в январе 2021 года банки выдали более 95 тыс. ипотечных кредитов почти на 259,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее по количеству и на 37,3% - по объему. При этом по сравнению с декабрем 2020 года число выданных ипотек снизилось на 55%, а объем выдачи - на 53,6%.

Средневзвешенный срок кредитования по ипотекам, выданным в первый месяц 2021 года, достиг почти 19 лет.

Общий банковский портфель ипотечных кредитов к 1 февраля увеличился до 9,174 трлн рублей, за год рост составил 21,6%. Объем просроченных кредитов на начало февраля достиг 78,2 млрд рублей - на 0,96% больше показателя декабря 2020 года (77,5 млрд рублей).