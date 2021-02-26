Средний чек по ипотеке в январе достиг рекордных значений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средний чек по ипотеке в РФ в январе 2021 года впервые превысил 3 млн рублей, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".
"Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму", - отмечают в "Эквифаксе".
Кредитное качество ипотечных кредитов в целом по банковской системе остается стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость показывает только небольшая часть граждан, утверждают эксперты.
Кроме того, в бюро ожидают продолжения роста средней суммы ипотечного кредита в диапазоне от 7% в год.