Средний чек по ипотеке в январе достиг рекордных значений

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Средний чек по ипотеке в РФ в январе 2021 года впервые превысил 3 млн рублей, что на 11,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс".

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку?

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку? Подсчитали, что выгоднее

"Рост среднего чека до рекордных значений объясняется в большей степени динамикой цен на недвижимость, рост стоимости которой неизбежно приводит к тому, что при, например, стабильном уровне дохода заемщика для приобретения подорожавшей недвижимости необходимо получение кредита на большую сумму", - отмечают в "Эквифаксе".

Кредитное качество ипотечных кредитов в целом по банковской системе остается стабильным, а инвестиционный спрос на недвижимость показывает только небольшая часть граждан, утверждают эксперты.

Кроме того, в бюро ожидают продолжения роста средней суммы ипотечного кредита в диапазоне от 7% в год.