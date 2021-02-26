Белоруссия прорабатывает вопрос о новых российских кредитах на инфраструктурные проекты

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что белорусская сторона заинтересована в новых российских кредитах на инфраструктурные проекты и прорабатывает этот вопрос.

"Вопросы привлечения кредитных ресурсов, в том числе в России на реализацию совместных проектов, включая инфраструктурные, стояли всегда, - цитирует министра агентство БелТА. - Сейчас такие вопросы тоже прорабатываются. Инфраструктуру надо развивать".

По его словам, одна из основных целей, обозначенных Всебелорусским народным собранием, - улучшить качество жизни граждан, потому "привлечение для этого дополнительных ресурсов - тоже одна из основных задач". Он также отметил, что о размещении евробондов пока говорить рано. "Мы думаем о том, чтобы вернуться в этом году на Московскую финансовую биржу", - добавил Селиверстов.

Ранее сообщалось, что соглашение о предоставлении Белоруссии российского кредита в сумме, эквивалентной $1 млрд, было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере $500 млн Минфин получил 30 декабря. Минфин ожидает второй транш российского кредита в первом полугодии 2021 года.