СМИ: правительство ФРГ составило четыре плана по "Северному потоку - 2"

БЕРЛИН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ и фракции входящих в коалицию партий в Бундестаге рассматривают четыре варианта действий в ситуации вокруг проекта "Северный поток - 2" - от временной остановки строительства до применения в будущем к трубопроводу так называемого механизма отключения, который увязывал бы поставки газа в ЕС со снабжением Украины. Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Издание указало на то, что "противники трубопровода разочарованы" тем, что Госдепартамент США принял решение отказаться от дополнительных санкций против участвующих в проекте фирм. Несмотря на то, что новая администрация считает строительство "Северного потока - 2" ошибкой, она готова к диалогу с Берлином о будущем газопровода. Газета отметила, что в США заявляют о "переговорах на высоком уровне" с правительством ФРГ.

Власти Германии обсуждают вопрос, как удовлетворить американцев и заставить их отказаться от санкций против участвующих компаний. Одним из возможных вариантов называется применение к газопроводу "механизма отключения", то есть прекращения поставок газа по "Северному потоку - 2" в случае сокращения Россией объемов транспортируемого через Украину газа. Однако такой сценарий вызывает много вопросов "с юридической и политической точек зрения", хотя в целом и положительно оценивается в США.

"Угрожать прекращением собственного снабжения - это не умная стратегия", - считает, например, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген, слова которого приводит Handelsblatt. Эксперты предупреждают о том, что Германия, создав "механизм отключения", по сути "выстрелила бы себе в ногу": цены на газ в таком случае взлетят, а компании, участвующие в проекте, могут потребовать возмещения ущерба в многомиллиардном размере.

Вторым вариантом является приостановка строительства на время проведения переговоров с США. Обсуждается создание комиссии, в которую бы вошли представители США, ряда стран ЕС, в том числе Восточной Европы. Третий сценарий, который обсуждается в правительстве ФРГ, предусматривает значительное увеличение инвестиций в энергетический сектор Украины и усиление кооперации в энергетической области, изучение возможностей поставок в будущем оттуда "зеленого" водорода.

И четвертый вариант действий - просто доведение строительства до конца, несмотря на все угрозы и критику проекта. Но это означало бы неизбежное ухудшение отношений с США, отметила Handelsblatt. Издание сообщило, что правительство ФРГ стремится найти пакетное решение, которое бы позволило достигнуть компромисса со всеми заинтересованными сторонами.

О санкциях и о проекте

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA).

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии.

"Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.