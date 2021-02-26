В "Роснефти" считают, что России необходима единая система учета выбросов парниковых газов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. В разрабатываемой российской климатической стратегии необходимо предусмотреть единую и защищенную систему учета выбросов парниковых газов. Об этом сказал в ходе пресс-конференции компании первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

"Для управления объемами выбросов СО2 на государственном уровне необходима единая и надежная система сбора, учета, хранения информации обо всех источниках выбросов", - считает Касимиро. По его словам, такая информационная система должна стать основой для разрабатываемой в России климатической стратегии.

Как добавил Касимиро, для отрасли важно, чтобы перспективное регулирующее законодательство в большей степени опиралось на стимулирование "зеленых" инвестиций, чем на введение прямых ограничений для целых сегментов экономики. "Но, если и идти на какие-либо ограничения, необходимо отранжировать отрасли или предприятия хотя бы с точки зрения бюджетной эффективности", - подчеркнул он.

В начале 2021 года вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия в течение года планирует утвердить собственную климатическую стратегию в рамках Парижского соглашения по климату. По его словам, в стратегии власти постараются найти компромисс в вопросах дополнительной налоговой нагрузки на производителей и поставщиков энергоресурсов. По его словам, прямое введение углеродных налогов снижает рентабельность добывающего бизнеса и, следовательно, инвестиции в разведку и производство ресурсов, а это может привести мир к дефициту ресурсов.