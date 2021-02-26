Сектор ИКТ вошел в группу лидеров по динамике экономического роста за 2020 год

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сектор информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) вошел в число лидеров российской экономики по динамике валовой добавленной стоимости (ВДС) по итогам 2020 года, увеличившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

По данным экспертов, сектор ИКТ в последнее десятилетие и до начала пандемии демонстрировал стабильный рост (за исключением кризисного 2016 года), опережающий динамику ВВП на 2-4% пункта, при этом тенденция ускоренного развития сектора соответствовала общемировой. Вместе с тем из-за коронавируса и вводимых в странах ограничений спрос на товары и услуги как со стороны населения, так и организаций снизился.

"По оценкам агентства Gartner, мировой рынок ИКТ по итогам 2020 года должен был упасть на 8% и вернуться на уровень 2015-2016 гг. Применительно к России пессимистические прогнозы не оправдались", - отмечает ВШЭ.

Так, по итогам 2020 года рост сектора ИКТ по динамике ВДС составил 2,8% (в постоянных ценах) по сравнению с 2019 годом. Более высокого значения удалось достичь лишь финансовому сектору (7,9%), производителям лекарственных средств (22,2%), мебели (7,6%), химических продуктов (6,2%). На фоне общего падения ВВП доля ИКТ-сектора в экономике страны достигла своего максимума - 3,1% ВВП (в 2019 году - 2,9%).

Положительную динамику сектора обеспечили отрасль ИТ (рост на 12,7%, производители ИКТ-оборудования (4,1%) и оптовая торговля ИКТ-товарами (30,9%). ВДС сферы телекоммуникаций сократилась в постоянных ценах на 1,6%.

Рост ИТ-отрасли и позитивные прогнозы

По словам главного аналитика Ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна, исследования Института статистических исследований и экономики знаний (входит в структуру ВШЭ - прим. ТАСС) подтверждают более позитивные прогнозы на рост ИТ-сектора. "2020 год стал серьезным тестом для всех отраслей, и интернет-отрасль этот тест прошла - компании цифрового контура показали свою устойчивость. Когда мы делали апрельские прогнозы на 2020 год, мы были пессимистичны и предполагали развитие интернет-рынков по кризисному сценарию", - рассказали ТАСС в Российской ассоциации электронных коммуникаций).

"Однако, проанализировав тренды, наблюдаемые на интернет-рынках в течение года, а также отчеты профильных ассоциаций, мы пересмотрели наши прогнозы и в сентябре представили обновленные данные. Сегодня мы ожидаем рост российской интернет-отрасли в районе 15-16% относительно 2019 года", - пояснили в ассоциации.

Как со своей стороны напомнил президент ассоциации "Руссофт" Валентин Макаров, экспорт программного обеспечения и услуг по его разработке, по данным ЦБ РФ, вырос за девять месяцев 2020 года на 11-16%, что позволяет ожидать по итогам года увеличения не менее чем на 10%. "Это свидетельствует как об особом умении российских компаний использовать любой кризис как возможность роста, так и о мощной поддержке со стороны государства. Именно в 2020 году был разработан пакет серьезнейших и бессрочных налоговых льгот для ИТ-отрасли", - добавил он.