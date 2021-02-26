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"Роснефть" увеличит долю газа до 25% от общего объема добычи

Компания нарастит добычу за счет проектов "Роспана" и сеноманских залежей Харампурского месторождения

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" может увеличить добычу газа практически до 25% от общего объема добычи углеводородов уже к концу 2022 года за счет запуска новых газовых проектов. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту.

"Запуск газовых проектов - "Роспана" и сеноманских залежей Харампурского месторождения - позволит уже к концу 2022 года достичь уровня, близкого к 25% даже с учетом запланированного увеличения добычи нефти и газового конденсата, которое мы ожидаем после отмены ограничений, связанных со сделкой ОПЕК+", - сказал он.

Касимиро также добавил, что по итогам 2020 года доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании увеличилась уже до 20%, достигнув 51,7 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.) при общей добыче 256,2 млн тонн н.э.

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