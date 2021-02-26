Сергей Катырин переизбран главой Торгово-промышленной палаты

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Действующий президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России 66-летний Сергей Катырин переизбран на этот пост еще на пять лет. Решение об этом принято в пятницу на VIII съезде ТПП России в ходе голосования.

"Решение принято большинством голосов", - озвучили в ходе съезда итоги голосования об избрании Катырина на пост руководителя палаты.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ТПП, срок полномочий Катырина, руководящего палатой с 2011 года, составит пять лет.

Сергей Катырин родился 2 октября 1954 году в Москве. С 1991 года работает в Торгово-промышленной палате (ТПП) РФ: начальник главного управления по координации, с 1992 года - вице-президент. 4 марта 2011 года был избран президентом ТПП РФ, затем переизбирался. Принимает участие в работе различных правительственных и общественных комиссий и комитетов, в том числе является первым заместителем председателя Российского национального комитета по Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству.

В апреле 2013 года Катырин был назначен руководителем российской части Делового совета БРИКС.