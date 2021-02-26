"Роснефть" намерена значительно сократить свой углеродный след к 2035 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" первой на российском рынке представила план по снижению выбросов парниковых газов, который предполагает значительное сокращение углеродного следа к 2035 году. Об этом рассказал на презентации плана по углеродному менеджменту первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

Первые шаги

"Роснефть" в 2018 году присоединилась к 17 целям устойчивого развития ООН, одним из приоритетов которых является борьба с изменением климата, напомнил Дидье Касимиро. "За последние три года "зеленые" инвестиции "Роснефти" составили 120 млрд рублей", - рассказал он. Эти инвестиции позволили компании сэкономить 1,7 млн тонн нефтяного эквивалента. Кроме того, "Роснефть" высадила 3,5 млн деревьев.

Новые цели

Основная цель нового плана по углеродному менеджменту до 2035 года - предотвращение выбросов 20 млн тонн CO2-эквивалента. Снизить углеродный след по плану "Роснефти" должны меры по энергосбережению, развитию собственной ветроэнергетики и покупка энергии от возобновляемых источников, инвестиции в газовую программу, утилизация попутного нефтяного газа, а также использование "синего" водорода.

Однако уже сегодня "Роснефть" находится впереди многих нефтегазовых компаний мира с точки зрения выбросов. Как отмечают эксперты, по удельным выбросам парниковых газов российская компания уже имеет в 1,5-2 раза более низкий показатель, чем Chevron, Exxon Mobil, Sinopec и ConocoPhillips. Также "Роснефть" обгоняет таких энергогигантов отрасли, как Eni, Shell, Total и BP.

"Мы планируем не останавливаться на достигнутом, и план по углеродному менеджменту, предусмотренный до 2035 года, также сосредоточен на развитии. Мы рассматриваем натуральные поглотители углерода, которые позволят нам достичь чистого нуля в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Касимиро. По его словам, источником дальнейшего снижения углеродного следа может стать развитие естественных лесных поглощающих систем и появление систем оборота углеродных квот. Развивать направление компания планирует, в том числе, в рамках соглашения с британской BP в области углеродного менеджмента и устойчивого развития.

Естественная защита

"Роснефть" намерена способствовать раскрытию природного потенциала России по поглощению СО2 лесами", - добавил вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии компании Брайан Маклеод. Сама компания только 2020 году высадила 1,5 млн деревьев, всего за последние три года - 3,5 млн деревьев. Это позволяет рассчитывать на поглощение 10-20 млн тонн СО2 эквивалента ежегодно.

Но потенциал страны фактически неограничен. По оценке "Роснефти", поглощение парниковых газов лесами России можно нарастить с сегодняшних 0,6-1,1 млн тонн до 5,9 млн тонн СО2 эквивалента. Но требуется стандартизация отрасли и участие многих сторон. "Роснефть" консультируется с госорганами по созданию системы лесонасаждения и восстановления, отметил Маклеод.

Перспективные технологии

Еще одной технологией, в которую "Роснефть" и BP готовы привлекать и других партнеров, станет использование подземных хранилищ и выработанных месторождений для проектов по улавливанию и хранению CO2 (CCUS, carbon capture, utilization and storage). Сейчас компании находятся на этапе анализа технологий, отметил советник "Роснефти" по устойчивому развитию и климату Тайрон Калпи. С одной стороны сами технологии дорогостоящие и трудно финансируемы без партнеров, но с другой они позволяют использовать существующую инфраструктуру месторождений и реализовать всей этапы CCUS, включая химическую нейтрализацию, транспортировку и хранение углерода. По словам Калпи, план по углеродному менеджменту предполагает запуск пилотного проекта по CCUS примерно в 2028 году.

Основной проект

Существенный вклад в сокращение углеродного следа "Роснефти" должен внести "Восток ойл". "Проект с самого начала проектируется как низкоуглеродный. Расчетная интенсивность выбросов на проекте составит около 12 кг СО2 на баррель добычи, тогда как для новых нефтяных месторождений, по данным Wood Mackenzie, средний уровень сегодня около 50 кг СО2 на баррель добычи", - отметил Касимиро.

Преимущество проекта в очень низком содержании серы в нефти: на уровне менее 0,05%, что в 24 раза ниже, чем в среднем по миру. Благодаря меньшей потребности в очистке, переработка такой нефти даст меньший углеродный след. Кроме того, в рамках проекта запланировано полное использование всего попутного нефтяного газа. Также проект планируется обеспечить локальной ветрогенерацией. Исследования, по словам Касимиро, подтверждают возможность ее круглогодичного использования.

Потребление нефтепродуктов

Снижение углеродного следа компании возможно и за счет снижения выбросов при потреблении продуктов компании, добавил Маклеод. Так использование бензина стандарта "Евро-6" снижает выбросы СО2 на 9,5%. "Роснефть" нарастила производства такого бензина с 0,2 млн тонн в 2018 году до 1,3 млн тонн в 2020 году. Он представлен уже на 750 заправках компании.

По словам Маклеода, компания планирует развивать и предложение альтернативных видов топлива. В пилотном проекте "Роснефти" по зарядке электромобилей представлены уже 14 точек в 5 регионах. Основной фокус планируется на Дальневосточном округе, как имеющем наибольшую долю электромобилей в парке. Кроме того, "Роснефь" продолжит развитие сети заправок компримированным газом.

Но главный фокус на изменение самой структуры производства в пользу более экологически чистых продуктов, в частности увеличения добычи газа. В 2013-2020 годах добыча газа компанией увеличилась в 1,6 раза - до 62,8 млрд куб. м в год. По итогам 2020 года доля газа превысила 20% от общей добычи углеводородов НК "Роснефть", а в четвертом квартале - 21%. И к концу 2022 года "Роснефть" планирует увеличить долю газа в общем портфеле компании до 25%.

Энергосбережение

Программа энергосбережения на собственных предприятиях также вносит существенный вклад в снижение выбросов "Роснефти". Так экономический эффект программы энергосбережения в 2014-2020 годах можно оценить в 39 млрд рублей, а экологический - в экономии 6,4 млн тонн условного топлива, отметил Маклеод. Программа энергосбережения на 2021-2025 годы предполагает планируемую экономию топливно-энергетических ресурсов на 2,6 млн тонн условного топлива на 37,4 млрд руб. в денежном выражении.

Вызов для традиционных нефтяников

Только за минувший пандемический 2020 год приток средств в различные фонды, инвестирующие в ESG проекты, составил $177 млрд, что превышает инвестиции в традиционные секторы, подсчитали в Goldman Sachs. Инвесторы смотрят уже не просто на устойчивые производственные показатели, а на способность компании поддерживать вокруг себя "здоровую" среду, поддерживать персонал, мотивировать управление на эти цели. "Поэтому показатели нашей климатической стратегии не только установлены, но и интегрированы в ключевые показатели эффективности менеджмента", - подчеркнул Касимиро.