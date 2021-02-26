"Роснефть" не исключает начала производства биотоплива на НПЗ в России

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" может начать производить биотопливо на своих нефтеперерабатывающих заводах в России в случае появления соответствующих стимулов. Об этом сообщил журналистам советник по стратегическому планированию и инвестициям "Роснефти" в ранге вице-президента Алексей Салин на пресс-конференции, посвященной презентации плана по углеродному менеджменту.

"Планом по углеродному менеджменту предусмотрена проработка проектов по ВИЭ. Как вы знаете, использование ветроэнергетики планируется в рамках отдельных новых проектов компании. Наши НПЗ в Германии производят биотоплива в соответствии с европейскими требованиями. Этот опыт и практики могут быть применены и в России в случае появления соответствующих стимулов", - сказал он.

Салин подчеркнул, что климатические условия в южных регионах России хорошо подходят для выращивания сельскохозяйственных культур для производства биокомпонентов.

По его словам, "Роснефть" также прорабатывает возможности минимизировать углеродный след при производстве водорода. "Сейчас установки по производству водорода есть практически на всех перерабатывающих заводах компании, поэтому мы планируем детально оценить применимость технологий улавливания для производства "синего" водорода на всех НПЗ с учетом логистических и экономических преимуществ, а также потенциала использования эффекта масштаба", - пояснил он.

Салин также добавил, что за пять лет "Роснефть" планирует инвестиции в экологические программы и мероприятия в размере 300 млрд рублей. "Сейчас порядка 30% наших зеленых инвестиций направляется на сокращение выбросов парниковых газов. В среднем зеленые инвестиции составляют порядка 5% от нашей совокупной инвестиционной программы. В будущем мы ожидаем, что эта доля будет расти", - продолжил Салин.

Амбициозные цели

Как следует из презентации плана по углеродному менеджменту, "Роснефть" планирует к 2035 году предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн т CO2-эквивалента. При этом эксперты отмечают, что по итогам 2019 года интенсивность прямых выбросов парниковых газов компании в секторе добычи составила 19,6 кг СО2-эквивалента на баррель н.э., в то время как у других мейджоров этот показатель оказался выше: у BP - 25,9 кг СО2-эквивалента на баррель н.э., у Exxon Mobil - 35,3 кг.

"Роснефть" также реализовывает проект поглощения парниковых газов лесами. Компания уже приступила к взаимодействию с российскими госорганами по созданию лесонасаждения. "В 2020 году "Роснефть" и ее дочерние компании высадили более 1,5 млн деревьев, за три года - свыше 3,5 млн", - добавил вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии Брайан Маклеод.

На снижение выбросов парниковых газов направлены и такие инициативы, как выпуск экологичного топлива и развитие инфраструктуры для электромобилей. Так, "Роснефть" открыла уже 14 зарядных станций для электромобилей, включая пять быстрых зарядных станций. По итогам 2020 г. компания также вдвое увеличила объем производства высокоэкологичного бензина марки "Евро-6", до 1,3 млн т.