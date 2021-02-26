"Роснефть" и BP работают над пилотным проектом по сокращению выбросов метана

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" и британская нефтегазовая компания BP работают над пилотным проектом по обнаружению и сокращению выбросов метана при факельном сжигании. Об этом сообщил журналистам советник вице-президента по промышленной безопасности, охране труда и экологии "Роснефти" Тайрон Калпи на пресс-конференции, посвященной презентанции плана по углеродному менеджменту.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из нефтегазовой отрасли в рамках метановой инициативы "Руководящие принципы по снижению выбросов метана в производственно-сбытовой цепочке природного газа". Именно в рамках этой инициативы мы работаем с ВР над пилотным проектом по обнаружению и сокращению выбросов метана при факельном сжигании", - сказал он.

Согласно плану по углеродному менеджменту, "Роснефть" планирует внедрить несколько проектов по улавливанию и хранению углекислого газа на месторождениях и производственных объектах. По словам Калпи, эта технология является ключевым инструментом для достижения целей Парижского соглашения по климату. "Мы планируем разрабатывать технологию улавливания, использования и хранения углекислого газа совместно с BP. Но сейчас мы анализируем и изучаем ситуацию, мы на самом начальном этапе.", - добавил Калпи.

Калпи также подчеркнул, что "Роснефть" считает очень важным элементом сотрудничество в области углеродного менеджмента с нефтегазовыми мейджорами. "Мы будем сотрудничать с другими компаниями, потому что мы считаем, что это взаимовыгодное партнерство, которое поможет нам и всему миру сократить выбросы парниковых газов", - указал он.