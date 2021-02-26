Экспорт продукции АПК из России с начала года вырос на 41%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Экспорт продукции АПК из России с начала года, по данным на 21 февраля, вырос на 41% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив $3,7 млрд. Об этом говорится в материалах федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.

Как сообщили эксперты, рост экспорта был обусловлен, в частности, ростом вывоза зерновых культур, который увеличился в 2,1 раза, до $1,6 млрд. Поставки мясной и молочной продукции за рубеж увеличились на 38%, достигнув $122 млн, экспорт продукции масложировой отрасли вырос на 9%, до $605 млн, прочей продукции АПК - на 78%, до $658 млн. При этом экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности за отчетный период снизился на 5% и составил $300 млн, рыбы и морепродуктов - на 26%, до $394 млн.

Лидером по закупкам российской продукции АПК стал Китай, увеличивший этот показатель на 39%, до $700 млн. В пятерку лидеров также входят Турция (рост на 42%, до $564 млн), Египет (рост на 52%, до $393 млн), страны ЕС (рост на 7%, до $386 млн), Южная Корея (рост на 71%, до $235 млн).

Как сообщалось ранее, в 2019 году экспорт из РФ продукции АПК составил $25,6 млрд, в 2020 году - $30 млрд 394,7 млн.