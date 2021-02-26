Исследование: россияне вдвое увеличили траты на развлечения и туризм в праздники февраля

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россияне в прошедшие праздничные дни с 21 по 23 февраля вдвое увеличили расходы на путешествия и развлечения в сравнении с аналогичным периодом годом ранее, потратив 7 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВТБ со ссылкой на статистику эквайрингового бизнеса банка.

"Траты россиян на путешествия и развлечения в главных туристических локациях в февральские праздники выросли вдвое к аналогичному периоду прошлого года и достигли 7 млрд рублей", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Наиболее заметно - в три раза - выросли траты россиян в кафе и ресторанах, при этом расходы на авиабилеты и туры сократились в два раза год к году, добавили в банке.

Так, в кафе и ресторанах популярных туристических направлений россияне оставили почти 6 млрд рублей. Это в три раза больше, чем годом ранее, и на 13% больше, чем за этот же период предыдущей недели. Расходы на развлечения в поездках - кино, театры и концерты - выросли в два раза в сравнении с прошлым годом, до 589 млн рублей.

"Многие москвичи и жители европейской части России на праздники отправились в путешествие по Золотому кольцу России. В заведениях общепита Владимира, Суздаля, Ярославля и других городов популярного туристического маршрута гости оставили почти 8 млн рублей - примерно в три раза больше, чем в этот же период год назад", - добавили в пресс-службе банка. Кроме того, вдвое больше, чем годом ранее, туристы потратили в топ-5 популярных горнолыжных курортов. Туристические расходы там составили за три дня 33 млн рублей - на 114% больше, чем годом ранее, и на 16% больше, чем за предыдущие выходные. Больше всего на горнолыжных курортах россияне потратили на размещение - 21 млн рублей. Это в 2,4 раза превышает расходы прошлогодних февральских праздников, следует из статистики ВТБ.

"За прошлый год соотечественники уже успели распробовать все преимущества внутренних туристических маршрутов. Поэтому на длинные праздничные выходные многие выбрали отдых на российских курортах или городской туризм в исторических локациях, несмотря на аномальные морозы и открытые границы по ряду зарубежных направлений. Кроме того, немалая часть россиян предпочла продлить себе праздники за счет отпускных дней, поэтому по итогам текущей недели мы ожидаем увидеть не менее значительный рост туристических трат по сравнению с прошлым годом", - прокомментировал результаты исследования вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек, чьи слова привела пресс-служба.