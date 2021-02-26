Проблему вечных патентов могут решить за счет ужесточения требований к заявкам

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Иницатива по ужесточению требований к патентным заявкам позволит не допустить необоснованного продления действия патента на изобретение, заявил журналистам глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Проблему вечнозеленых патентов мы решаем последовательно последние годы, чтобы не допустить необоснованного продления действия патента на вещества, на соединения, устройства, чтобы сделать по истечении срока патентной защиты все это более доступным. Сейчас подготовлен проект приказа Минэкономразвития, в котором будут предъявляться более жесткие требования ко многим заявкам, которые поступают в наше ведомство", - заявил он.

По его словам, прежде всего это касается кристаллических формул, солей. "Сейчас, если не будет существенного эффекта от нового решения, мы такой патент не будем выдавать. Патент будет выдаваться в том случае, если к известному научному достижению, известному техническому решению добавлено что-либо существенное, и этот подход будет достаточно жестким, он соответствует мировой патентной практике", - подчеркнул глава ведомства.

Он также отметил, что Роспатент не одобряет вечнозеленый патент. "Они появляются на грани между реальными изобретениями, реальными техническими решениями и псевдорешениями. Задача патентного ведомства - отделить псевдорешения от действительно научных технологических достижений", - добавил Ивлиев.

Ранее Минэкономразвития подготовило проект приказа, которым предлагается изменить правила составления, подачи и рассмотрения документов для государственной регистрации изобретений лекарственных препаратов в Роспатенте. В министерстве поясняли, что это упростит выход на российский рынок аналогов дорогих лекарственных препаратов, по которым прекратилась первоначальная патентная защита.