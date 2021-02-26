Регионы России получили 300 тыс. курсов препарата от коронавируса "Авифавир"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские регионы получили 300 тыс. курсов препарата от коронавируса "Авифавир", заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на итоговой коллегии Роспатента.

"Триста тысяч курсов "Авифавира" было поставлено в регионы России, препарат спас десятки тысяч жизней. Мало того, мы поставили его в 24 различные страны" - заявил он.

"Авифавир" - российский препарат, зарегистрированный для лечения новой коронавирусной инфекции. В декабре сообщалось, что РФПИ приостановил экспорт препарата из-за высокого спроса в РФ, но с планами возобновить поставки в дальнейшем.