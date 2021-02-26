Три четверти документов поступают в систему маркировки через электронный документооборот

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 74% документов поступают в систему маркировки товаров с использованием электронного документооборота (ЭДО). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором системы маркировки.

"Оператор системы маркировки ЦРПТ составил план перехода на электронный документооборот для тех, кто работает с маркированными товарами. Согласно данным системы маркировки, сейчас с использованием ЭДО в систему передается 74% документов", - сообщили в пресс-службе.

Для одежды и обуви, для которых электронный документооборот при взаимодействии с системой маркировки станет обязательным с 1 января 2022 года, эта цифра составляет около 20-25%. Также с начала 2022 года ЭДО в системе маркировки станет обязательным для парфюмерии, шин и покрышек, фотоаппаратов и ламп-вспышек, которые наряду с обувью и частью товаров легкой промышленности уже вошли в список товаров, подлежащих обязательной маркировке, уточнили в пресс-службе.

"Мы будем оказывать рынку максимальную поддержку в процессе перехода [на ЭДО] и опираемся в этом на наших партнеров - операторов электронного документооборота. В ближайшее время мы совместно с партнерами активизируем коммуникации с рынком для продвижения ЭДО", - цитируют в сообщении директора департамента спецпроектов ЦРПТ Анну Лазовскую.

В пресс-службе подчеркнули, что электронный документооборот дает предпринимателям дополнительные возможности по хранению, сортировке и использованию информации при взаимодействии с системой маркировки, а также позволяет экономить время и деньги.

"Стоимость отправки электронного документа на рынке сейчас от 3 до 10 рублей в зависимости от объема отправляемых документов и условий конкретного оператора ЭДО. Это существенно дешевле бумажного документооборота, который требует затрат на бумагу, печать, прием и отправку документов, хранение архива", - пояснил руководитель направления электронного документооборота в IT-компании "Платформа ОФД" Андрей Ананьев.

О системе маркировки

В России поэтапно вводится маркировка различных групп товаров, к 2024 году предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.