В Санкт-Петербурге открыли первую в стране промышленную "Точку кипения"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Первая в России промышленная "Точка кипения" открылась на базе технопарка "Ленполиграфмаш" в Санкт-Петербурге.

"Это первая "Точка кипения", которая сфокусирована на развитии промышленности. Безусловно, мы понимаем, что промышленность является фундаментом экономики в целом и, в частности, нашего города", - сказал на церемонии открытия председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик.

Как уточнил исполнительный директор платформы НТИ Андрей Силинг, первая промышленная "Точка кипения" стала 112-й в стране. Формат пространства коллективной работы "Точка кипения" разработан Агентством стратегических инициатив (АСИ) и используется с 2013 года. "Точки" представляют собой инфраструктуру для встреч и знакомств ученых, предпринимателей, промышленников, госслужащих, общественников и студентов, чтобы они могли делиться своим опытом, результатами деятельности, повышать навыки, создавать новые проекты.

Специфика промышленной "Точки кипения" состоит в том, что эта площадка в первую очередь ориентирована на развитие сотрудников промышленных компаний и практическое обучение организации серийного промышленного производства (в других точках, например, в университетах, акцент сделан на студенческие проекты).

В пресс-службе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга ТАСС сообщили, в 2021 году новое пространство будет развиваться по трем основным направлениям: повышение производительности труда участников "Точки", цифровизация технологических решений для промышленности города, а также развитие рационализаторства.

"Ленполиграфмаш" - холдинг точного приборостроения, в состав которого входят 45 предприятий. Это механообрабатывающие и механосборочные производства, производство литья пластмасс, деревообработки, опытное, инструментальное производство, типография, детский оздоровительный лагерь, базы отдыха, гостиницы, строительные предприятия. В Петроградском районе Санкт-Петербурга функционирует квартал, где расположен технопарк "Ленполиграфмаш", ориентированный на развитие технологического предпринимательства.