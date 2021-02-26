Мосбиржа с 1 марта допустит ПИФы к торгам на вечерней сессии фондового рынка

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московская биржа с 1 марта 2021 года предоставит дополнительные возможности банкам и брокерским компаниям и их клиентам на вечерней торговой сессии рынка ценных бумаг, говорится в сообщении торговой площадки. Так, в перечень инструментов, доступных на вечерних торгах на фондовом рынке, могут быть включены паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ).

Операции с этими инструментами могут быть доступны в трех валютах - рублях, долларах или евро. Первым таким инструментом, доступным на вечерних торгах, станут паи закрытого ПИФа "Фонд первичных размещений" под управлением УК "Восток-Запад". Торги будут проводиться в рублях. Функции маркетмейкера на вечерней торговой сессии будет выполнять ИК "Фридом финанс".

Также с 1 марта банки и брокеры смогут заключать на вечерней торговой сессии сделки репо, РПС (Режим переговорных сделок) и РПС с центральным контрагентом (ЦК) в рамках одного торгово-клирингового счета со всеми инструментами, допущенными к торгам на фондовом рынке Московской биржи, за исключением облигаций.

"Сейчас заключение сделок репо, РПС и РПС с ЦК с бумагами, не допущенными к торгам на вечерней сессии, невозможно. Это повысит удобство работы профессиональных участников рынка и поможет им более эффективно обслуживать своих клиентов на фондовом рынке", - пояснили на Мосбирже.

Торги на вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской биржи начались 22 июня 2020 года. Доля вечерней торговой сессии в общем объеме торгов на рынке в 2020 году достигла 8%. Сегодня на вечерней сессии фондового рынка доступны 125 инструментов - это акции российских и иностранных эмитентов, биржевые паевые инвестиционные фонды и Exchange Traded Funds (ETF).