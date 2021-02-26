Глава ВТБ считает инициативу ЦБ по созданию цифрового рубля нужной и актуальной

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава ВТБ Андрей Костин считает инициативу ЦБ РФ по созданию цифрового рубля нужной и актуальной на фоне резкого роста безналичных платежей.
"Пандемия привела к резкому росту безналичных платежей во всех сегментах экономики. Мы видим, что цифровые финансовые технологии активно применяют государственные органы и компании, они пользуются популярностью у населения. Поэтому инициатива ЦБ является актуальной и нужной", - заявил он журналистам через пресс-службу банка.
По словам Костина, введение цифрового рубля не должно оказать существенного влияния на общую денежную массу и инфляцию. "Мы считаем, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию. По оценкам ВТБ, с учетом всех возможностей цифровой валюты уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3-7%", - сообщил он.
Также Костин отметил, что ВТБ готов принять участие в проектах, связанных с внедрением цифрового рубля.
Вместе глава ВТБ подчеркнул, что появление цифровой валюты может дать различные эффекты в зависимости от выбранной модели создания и от того, кто будет поддерживать инфраструктуру. "Если организация инфраструктуры будет закреплена за Банком России, и он не будет вводить комиссионное вознаграждение, то стоимость банковских услуг для граждан не вырастет. Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения", - отметил он.
В середине октября 2020 года регулятор представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.