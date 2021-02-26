Глава ВТБ считает инициативу ЦБ по созданию цифрового рубля нужной и актуальной

"Пандемия привела к резкому росту безналичных платежей во всех сегментах экономики. Мы видим, что цифровые финансовые технологии активно применяют государственные органы и компании, они пользуются популярностью у населения. Поэтому инициатива ЦБ является актуальной и нужной", - заявил он журналистам через пресс-службу банка.

По словам Костина, введение цифрового рубля не должно оказать существенного влияния на общую денежную массу и инфляцию. "Мы считаем, что при корректной денежно-кредитной политике внедрение цифрового рубля не должно увеличивать общую денежную массу и будет постепенно замещать долю наличности в обращении, не оказывая влияния на инфляцию. По оценкам ВТБ, с учетом всех возможностей цифровой валюты уже на первых этапах внедрения цифрового рубля оборачиваемость денежного потока в системе может ускориться на 3-7%", - сообщил он.

Также Костин отметил, что ВТБ готов принять участие в проектах, связанных с внедрением цифрового рубля.