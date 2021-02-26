В ВТБ считают, что цифровой рубль могут внедрить через 2-4 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цифровой рубль с учетом всех необходимых регуляторных изменений может быть запущен через 2-4 года, считает заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

"По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около 1-2 лет. С учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около 2-4 лет", - сообщил он журналистам через пресс-службу банка.

Кулик также добавил, что одним из существенных преимуществ использования цифрового рубля будет возможность осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор в ближайшее время подведет итоги общественных консультаций и займется разработкой более подробной концепции цифрового рубля.

В октябре 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую.