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В ВТБ считают, что цифровой рубль могут внедрить через 2-4 года

Зампред банка Вадим Кулик уточнил, что создание инфраструктуры для внедрения такой валюты может занять около 1-2 лет

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цифровой рубль с учетом всех необходимых регуляторных изменений может быть запущен через 2-4 года, считает заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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"По оценке ВТБ, создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около 1-2 лет. С учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около 2-4 лет", - сообщил он журналистам через пресс-службу банка.

Кулик также добавил, что одним из существенных преимуществ использования цифрового рубля будет возможность осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова сообщала, что регулятор в ближайшее время подведет итоги общественных консультаций и займется разработкой более подробной концепции цифрового рубля.

В октябре 2020 года ЦБ в своем докладе представил концепцию цифрового рубля - он будет иметь форму уникального цифрового кода и храниться на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России, а владельцы денег будут иметь возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую. 

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