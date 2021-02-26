Эксперт не видит потенциала для снижения рыночных ипотечных ставок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Потенциал для дальнейшего снижения ставок по рыночной ипотеке на сегодняшний день исчерпан. Удешевить жилищные кредиты поможет развитие рынка ипотечных облигаций и полный перевод выдачи ипотеки в электронный вид, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку?

Как долго стоит копить на квартиру? Или взять ипотеку? Подсчитали, что выгоднее

Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам снизилась на 0,13 процентного пункта по сравнению с декабрем 2020 года и составила 7,23%. Средняя ставка на первичном рынке составила 5,86%.

"В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (облигации федерального займа, основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан", - приводит пресс-служба ДОМ.РФ слова Гольдберга.

В этих условиях, как он отметил, важно заниматься системными мерами развития ипотечного кредитования - развитием рынка ипотечных облигаций, скорейшим внедрением электронной закладной и полным переводом процесса выдачи ипотеки в электронный вид. "Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов и позволят снизить ставку по ипотеке для граждан", - считает Гольдберг.

По статистике ЦБ, в январе 2021 года банки выдали более 95 тыс. ипотечных кредитов почти на 259,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее, по количеству и на 37,3% - по объему.

Опережающий рост объемов выдаваемой ипотеки в денежном выражении в ДОМ.РФ объяснили ростом среднего размера кредита до рекордного уровня в 2,7 млн рублей. На первичном рынке средний размер кредита составил 3,5 млн рублей - на 17% больше по сравнению с январем 2020 года. "Указанный рост объясняется динамикой цен на рынке первичного жилья в условиях недостаточного предложения", - отметили в ДОМ.РФ.