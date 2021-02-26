Эксперт не видит потенциала для снижения рыночных ипотечных ставок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Потенциал для дальнейшего снижения ставок по рыночной ипотеке на сегодняшний день исчерпан. Удешевить жилищные кредиты поможет развитие рынка ипотечных облигаций и полный перевод выдачи ипотеки в электронный вид, считает руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Согласно данным Центробанка, средневзвешенная ставка по выданным в январе 2021 года ипотечным кредитам снизилась на 0,13 процентного пункта по сравнению с декабрем 2020 года и составила 7,23%. Средняя ставка на первичном рынке составила 5,86%.
"В условиях анонсированного перехода от стимулирующей к нейтральной денежно-кредитной политике рынок ожидает возможного повышения ставок. Доходность пятилетних ОФЗ (облигации федерального займа, основной опережающий индикатор стоимости фондирования ипотеки) с начала года выросла более чем на 0,9 процентных пункта, что указывает на то, что потенциал дальнейшего снижения ставок по ипотеке в рыночном сегменте исчерпан", - приводит пресс-служба ДОМ.РФ слова Гольдберга.
В этих условиях, как он отметил, важно заниматься системными мерами развития ипотечного кредитования - развитием рынка ипотечных облигаций, скорейшим внедрением электронной закладной и полным переводом процесса выдачи ипотеки в электронный вид. "Указанные меры сократят издержки ипотечных кредиторов и позволят снизить ставку по ипотеке для граждан", - считает Гольдберг.
По статистике ЦБ, в январе 2021 года банки выдали более 95 тыс. ипотечных кредитов почти на 259,5 млрд рублей, что на 22% больше, чем годом ранее, по количеству и на 37,3% - по объему.
Опережающий рост объемов выдаваемой ипотеки в денежном выражении в ДОМ.РФ объяснили ростом среднего размера кредита до рекордного уровня в 2,7 млн рублей. На первичном рынке средний размер кредита составил 3,5 млн рублей - на 17% больше по сравнению с январем 2020 года. "Указанный рост объясняется динамикой цен на рынке первичного жилья в условиях недостаточного предложения", - отметили в ДОМ.РФ.