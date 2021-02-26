Белоруссия произвела первые партии вакцины "Спутник V"

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Пробная партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" изготовлена в Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр здравоохранения республики Дмитрий Пиневич.

"Для всех нас сегодня знаковый день, мы приветствуем вас на официальном старте локализации вакцины "Спутник V" в Республике Беларусь. Произведена пробная партия российской вакцины "Спутник V", - отметил он.

Министр здравоохранения сообщил, что Белоруссия планирует начать промышленное производство российской вакцины в конце марта. "Через месяц [начнется промышленный выпуск вакцины]. Мы сейчас все проверяем, все исследования проводим, отдаем российской стороне в течение месяца, они все сверяют и подтверждают идентичность [вакцины]. В конце марта уже будет разливаться промышленная партия", - отметил глава Минздрава.