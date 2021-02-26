Аргентинская лаборатория сообщила о подписании меморандума с РФПИ о производстве вакцины

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 февраля. /ТАСС/. Аргентинская лаборатория Richmond подписала меморандум о взаимопонимании с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), чтобы в будущем начать производство российской вакцины от коронавируса. Об этом говорится в письме, которое компания направила на аргентинскую фондовую биржу.

"Настоящим мы сообщаем, что сегодня был подписан меморандум о взаимопонимании между управляющей компанией РФПИ, который представляет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и мной для развития сотрудничества между сторонами, чтобы в короткие сроки получить возможность производить вакцину от COVID-19", - отмечается в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Российская вакцина "Спутник V" стала первым препаратом от коронавируса, поступившим в Аргентину. 29 декабря в стране начали прививать ею медработников.