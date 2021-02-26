Глава "Открытия" прогнозирует рост российской экономики на 3-3,5% в 2021 году

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов ожидает роста ВВП России на 3-3,5% в 2021 году. Об этом он заявил в интервью RT.

"Мы прогнозируем рост ВВП на 3-3,5% в 2021 году. Более точные прогнозы пока делать трудно, поскольку нет четкого понимания, как долго будет проходить вакцинация в России и, соответственно, когда будут полностью сняты ограничения на многие виды деятельности, - отметил банкир. - Тем не менее ясно, что, скорее всего, это произойдет уже где-то во втором полугодии, поэтому мы рассчитываем на восстановительный рост".

Говоря о рубле, Задорнов заявил, что национальная валюта находится под давлением возможных новых санкционных ограничений. "Рубль бы укреплялся, если бы не было санкционных рисков. Сегодняшняя цена на нефть подталкивает к тому, что нацвалюта должна становиться крепче. Это объективные данные нашего платежного баланса", - пояснил глава банка.