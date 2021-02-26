Мосбиржа введет ограничения заявок по агрессивности на утренней сессии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московская биржа введет механизм ограничения агрессивных рыночных заявок на утренней торговой сессии. Об этом заявил в интервью Reuters член правления, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса торговой площадки Игорь Марич.

"Во время утренней сессии, когда рынок тонкий, мы введем ограничение заявок по агрессивности. По основным валютным парам биржа будет ограничивать рыночные заявки при отклонении цены исполнения от лучшего спроса/предложения, доступного на момент подачи заявки, на 0,5%, по менее ликвидным валютам - на 1%", - приводит агентство его слова.

Марич отметил, что сейчас на рынке акций для бумаг из индекса Мосбиржи ограничение агрессивности составляет 1%, для остальных акций - 3%. "Но уже сейчас есть рекомендации комитета участников фондового рынка о том, чтобы сократить границу агрессивности до 1% для иностранных акций. Мы только в феврале обсудили этот вопрос с комитетом по фондовому рынку, о сроках изменения сообщим дополнительно", - добавил он.

"Только за последнюю неделю мы ввели ограничения цены по акциям Beluga Group и "Красного октября" после роста их цен в течение двух дней подряд более чем на 80%", - сообщил Марич в ответ на просьбу привести примеры компаний, по акциям которых Мосбиржа уже задействовала этот механизм ограничения.

Ранее сообщалось, что Московская биржа планирует с 1 марта 2021 года начинать торги на валютном рынке и рынке драгметаллов, а также срочном рынке с 7 утра. В настоящее время торги на валютном и срочном рынках Московской биржи проводятся с 10:00 до 23:50. Механизм ограничения агрессивных рыночных заявок в фондовой секции торговой площадки начал работать 2 ноября.