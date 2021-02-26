"Алроса" выставит на торги в Дубае алмаз весом более 242 карат

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. "Алроса" выставляет на торги в Дубае алмаз ювелирного качества весом 242,31 карата - это один из крупнейших кристаллов, добытых группой с 2000 года, говорится в сообщении компании.

"Алроса" в честь юбилейного, 100-го аукциона алмазов специальных размеров выставляет на торги один из крупнейших кристаллов ювелирного качества, добытых группой с 2000 года. В предыдущий раз в открытую продажу лот подобного уровня был выставлен пять лет назад. Юбилейный аукцион № 100 состоится 22 марта 2021 года. Флагман ассортимента - 242,31-каратный кристалл ювелирного качества", - сказано в сообщении.

Просмотры пройдут в торговом представительстве "Алросы" в Дубае с 14 по 21 марта. Компания также выставит еще два крупных алмаза - в 190,74 карата и 136,21 карата, а также дополнительный ассортимент алмазов массой от 10,8 карата, отмечает компания.

"Алмазы такого уровня, из которых потенциально могут быть созданы бриллианты крупнее 100 карат, в природе встречаются крайне редко. Еще реже они попадают на торг: по закону, все добытые в России алмазы крупнее 50 карат проходят госэкспертизу на предмет выкупа в государственный фонд, но даже в случае возможности реализовать их на открытом рынке мы предпочитаем делать это, предварительно огранив алмаз в бриллиант", - сообщил заместитель генерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее правительство РФ разрешило компании "Алроса-Нюрба" (дочерняя организация "Алросы") экспортировать и продать на аукционе за рубежом алмаз весом более 242 карат.

О компании

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении находятся почти 34% акций.