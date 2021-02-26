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ВВП Латвии в прошлом году сократился на 3,6%

Сфера туризма и общественного питания просела на 38,1%

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Валовый внутренний продукт (ВВП) Латвии снизился в прошлом году на 3,6%. Об этом сообщило в пятницу Центральное статистическое управление республики.

По его информации, ВВП Латвии в фактических ценах составил в 2020 году €29,334 млрд.

Наибольшее снижение зафиксировано в сфере туризма и общественного питания (на 38,1%), транспорта и хранения (14,9%), а также финансов и страхования (5,7%). Рост зафиксирован в добывающей промышленности и разработке карьеров (на 8,8%), строительстве (2,6%), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1,8%).

Потребительские расходы домохозяйств снизились по сравнению с прошлым годом на 10,3%.

Теги
ЛатвияПандемия COVID-19
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