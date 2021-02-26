Михаил Парахин вышел из состава совета директоров "Яндекса"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший технический директор "Яндекса" Михаил Парахин вышел из состава совета директоров компании. Об этом говорится в документах компании.

"Михаил Парахин, член совета директоров компании "Яндекс", вышел из состава совета директоров 25 февраля 2021 года. Совет директоров намерен выдвинуть кандидатуру преемника Парахина для избрания неисполнительным директором на годовом общем собрании акционеров, которое состоится в 2021 году", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Парахин занимал должность главного технического директора "Яндекса" с 2014 по 2019 год, а в 2019 году вошел в совет директоров в качестве неисполнительного директора. В настоящее время Парахин является корпоративным вице-президентом по технологиям Microsoft. "Парахин проинформировал правление о том, что в свете других своих профессиональных обязанностей он больше не может уделять достаточно времени своему директорству и поэтому решил уйти в отставку", - пояснили в компании.

В пресс-службе компании сказали, что "Яндекс" благодарен Михаилу Парахину за активное участие в работе совета директоров, технологическую экспертизу и вклад в развитие компании.

Помимо руководителя группы компаний "Яндекс" Аркадия Воложа, в нынешний совет директоров "Яндекса" входит еще 9 человек: старший вице-президент по персоналу и член исполнительного комитета DE Master Blenders Роже Рийниа, генеральный партнер Almaz Capital Partners Чарльз Райан, экс-глава администрации президента РФ Александр Волошин, основатель Wellville Эстер Дайсон, профессор финансов Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета Илья Стребулаев, президент частной инвестиционной компании Firehouse Capital Inc. Джон Бойтон, управляющий директор "Яндекса" Тигран Худавердян, а также гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров и гендиректор "ВТБ Капитала" Алексей Яковицкий.