Пять инвестпроектов в Коми получат поддержку от правительства России

СЫКТЫВКАР, 26 февраля. /ТАСС/. Пять новых инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 9 млрд рублей реализуют в Коми при инфраструктурной поддержке правительства РФ. Это проекты в сфере добычи и обработки полезных ископаемых и жилищного строительства, сообщил в пятницу глава региона Владимир Уйба.

"Реализация этих пяти новых инвестиционных проектов позволит создать дополнительно 763 рабочих места, а общий объем инвестиций составит более 9 млрд рублей. Объем налоговых поступлений в федеральный и республиканский бюджеты за 10 лет реализации составит более 12 млрд рублей. Мы со своей стороны на высвобожденные средства планируем построить дороги, водопроводные, электрические, газораспределительные сети, что позволит инвесторам быстрее приступить к реализации проектов", - сообщил Уйба в видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми "ВКонтакте".

Глава региона отметил, что Коми, как и другие регионы, имеет задолженность по бюджетным кредитам перед Российской Федерацией. В октябре 2020 года федеральное правительство утвердило новый механизм погашения этой задолженности, направляя высвобожденные средства на создание объектов инфраструктуры для новых инвестпроектов. Налоговые поступления от данных проектов в федеральный бюджет будут компенсировать бюджетные кредиты регионов. Правительство Коми подало такую заявку в Минэкономразвития России по пяти новым инвестпроектам. Все они согласованы Министерством финансов и Министерством экономического развития РФ, получили поддержку правительства РФ.

Это проекты в сфере добычи, обрабатывающего производства и жилищного строительства, сообщил Уйба. Один из них - возведение в Инте завода по производству карбидов и ферросплавов. В числе других - создание горно-рудного инновационно-промышленного комплекса и комплексного производства по извлечению, переработке и утилизации нефтешламов с последующей рекультивацией загрязненных территорий, модернизация лесопильного производства в Сыктывкаре. Это также проект застройки территории в центре столицы республики. Речь идет об участке в границах улиц в центре города, которая сейчас занята устаревшими деревянные двухэтажными домами, которые уже много лет планируется снести и возвести современные многоквартирные дома.

Как отметил глава региона, за счет этой возможности высвобождается немалая сумма ежегодным платежей в федеральный бюджет - чуть более миллиарда рублей. Эти средства будут вложены в развитие новых производств.