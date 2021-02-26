Чистая прибыль "Северстали" по РСБУ выросла на 8,6%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль "Северстали" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам 2020 года выросла на 8,6%, до 114,86 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 1,5% - до 450,88 млрд руб.

Прибыль до налогообложения увеличилась на 2,3% и составила 122,4 млрд руб. Валовая прибыль возросла на 23,1% - до 133,33 млрд руб. В то же время прибыль от продаж увеличилась на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 83,2 млрд руб.

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. По итогам 2020 года компания произвела 11,31 млн т стали. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций.