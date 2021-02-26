В России подорожали куриное мясо и яйца

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Цены на куриное мясо в России за неделю с 16 по 24 февраля 2021 года выросли на 1,9%, на яйца - на 1,1%, говорится в материалах Росстата.

Также подорожали: шоколадные конфеты - на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба и маргарин - на 0,5%, сосиски, сардельки, макаронные изделия, вермишель и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, вареная колбаса, мясные консервы, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,3%, говядина, свинина, баранина, сычужные сыры, сливочное масло, сметана, жирный творог, пшеничная мука и пшено - на 0,2%, ржаной хлеб, рис, карамель и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

По данным Росстата, цены на куриные яйца в среднем по стране выросли на 1,1%, в том числе в 28 субъектах РФ - на 0,1-1%, в 24 субъектах - на 1,1-2%, в 16 субъектах - 2,1-3%, в 6 субъектах на - 3,1-10,6%. В трех субъектах цены не изменились, а в 8 субъектах цены снизились на 0,3-0,9%.

Подсолнечное масло в среднем по стране стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах - на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-15,4%. В 23 субъектах цены не изменились, а в 24 субъектах - снизились на 0,1-1,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на картофель - на 2,2%, морковь - на 1,3%, лук - на 1,2%, белокочанную капусту - на 0,9%, помидоры - на 0,8%, огурцы - на 0,7%, яблоки - на 0,1%.

Сахарный песок подешевел на 0,1%, в том числе в 25 субъектах страны - на 0,1-7,8%. В 18 субъектах Российской Федерации цены выросли на 0,1-0,4%, в 21 субъекте - на 0,5-1,6%. В 21 субъекте цены не изменились.

Кроме того, по данным Росстата, цены на питьевое пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль и водку снизились на 0,1%. Цены на питьевое стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, печенье и гречневую крупу не изменились.