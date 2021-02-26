Инфляция в России третью неделю подряд сохраняется на уровне 0,2%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 16 по 24 февраля составила 0,2%, свидетельствуют данные Росстата.

Таким образом, инфляция остается на уровне 0,2% третью неделю подряд.

С начала февраля потребительские цены выросли на 0,6%, с начала года - на 1,2%. В годовом выражении инфляция на 24 февраля (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) сформировалась на уровне 5,54%.

Продовольственные товары

За отчетную неделю цены на куриное мясо в России выросли на 1,9%, на яйца - на 1,1%, говорится в материалах Росстата.

Также подорожали: шоколадные конфеты - на 0,6%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженая рыба и маргарин - на 0,5%, сосиски, сардельки, макаронные изделия, вермишель и сухие молочные смеси для детского питания - на 0,4%, вареная колбаса, мясные консервы, черный чай и обеды в столовых, кафе, закусочных (кроме столовых в организациях) - на 0,3%, говядина, свинина, баранина, сычужные сыры, сливочное масло, сметана, жирный творог, пшеничная мука и пшено - на 0,2%, ржаной хлеб, рис, карамель и овощные консервы для детского питания - на 0,1%.

По данным Росстата, цены на куриные яйца в среднем по стране выросли на 1,1%, в том числе в 28 субъектах РФ - на 0,1-1%, в 24 субъектах - на 1,1-2%, в 16 субъектах - 2,1-3%, в 6 субъектах на - 3,1-10,6%. В трех субъектах цены не изменились, а в 8 субъектах цены снизились на 0,3-0,9%.

Подсолнечное масло в среднем по стране стало дороже на 0,1%, в том числе в 29 субъектах - на 0,1-0,9%, в 9 субъектах - на 1-15,4%. В 23 субъектах цены не изменились, а в 24 субъектах - снизились на 0,1-1,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,7%, в том числе на картофель - на 2,2%, морковь - на 1,3%, лук - на 1,2%, белокочанную капусту - на 0,9%, помидоры - на 0,8%, огурцы - на 0,7%, яблоки - на 0,1%.

Сахарный песок подешевел на 0,1%, в том числе в 25 субъектах страны - на 0,1-7,8%. В 18 субъектах РФ цены выросли на 0,1-0,4%, в 21 субъекте - на 0,5-1,6%. В 21 субъекте цены не изменились.

Кроме того, по данным Росстата, цены на питьевое пастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, соль и водку снизились на 0,1%. Цены на питьевое стерилизованное молоко, мясные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки I и II сортов, печенье и гречневую крупу не изменились.

Непродовольственные товары и медикаменты

Из числа наблюдаемых медикаментов за отчетную неделю подорожали: троксерутин (препарат для лечения болезней вен) - на 0,5%, бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) - на 0,4%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,3%, офтан катахром - на 0,2%, линекс (пробиотик), ренни (препарат от изжоги) и флуоцинолона ацетонид (противовоспалительная мазь) - на 0,1%. При этом цены на алмагель (препарат для желудка) и метамизол натрия (анальгин отечественный) не изменились, а валокордин стал дешевле на 0,2%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: паста зубная - на 0,8%, подгузники детские и спички - на 0,6%, щетки зубные - на 0,4%, пеленки для новорожденных, порошки стиральные, мыло хозяйственное и туалетное - на 0,3%, бумага туалетная и прокладки женские гигиенические - на 0,1%. Стоимость сухих кормов для животных не изменилась.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на сигареты с фильтром отечественные - на 0,6%, колготки женские - на 0,3%, носки мужские, детские футболки и брюки из джинсовой ткани, телевизоры - на 0,2%, кроссовые туфли для детей и взрослых, майки мужские, новые легковые автомобили иностранных марок и смартфоны - на 0,1%. Цены на новые отечественные легковые автомобили, детские спортивные костюмы, носки и гольфы не изменились. В то же время стоимость электропылесосов снизилась на 1,3%, а шампуней - на 0,4%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на 0,2% и 0,1% соответственно.