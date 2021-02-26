В Татарстане на 62% выросло число рассмотренных дел о банкротстве физлиц

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Количество рассмотренных Арбитражным судом Татарстана дел о несостоятельности (банкротстве) граждан выросло за 2020 год на 62% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщил председатель суда Максим Боровков на совещании по итогам работы за прошедший год.

"Существенно выросло количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) граждан. Рост составил более 62%, в 2019 году таких дел было 1 250, в 2020-м - уже 2 032. В 2020 году в отличие от дел о признании банкротами граждан количество поступивших заявлений и количество рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) юридических лиц впервые за три года снизилось", - сказал он.

Так за 2020 год количество заявлений о признании юридических лиц банкротами снизилось на 31% - до 934, а количество рассмотренных дел на 25% - до 683.

"Так или иначе, говорить о том, что юридических лиц, находящихся в предбанкротном состоянии, становится меньше или же о том, что намечается тенденция к их уменьшению, было бы неверным, поскольку меры, предпринятые правительством Российской Федерации, такие как введение того же моратория, предоставления соответственных отсрочек, безусловно, внесли свои коррективы", - добавил он.

В то же время растет число рассмотренных требований и иных заявлений в рамках дел о несостоятельности. Рост по сравнению с 2019 годом составил почти 30%, число заявлений превысило 27 тысяч. В производстве Арбитражного суда республики находятся дела о несостоятельности таких крупных организаций, как АО "Национальная страховая компания Татарстан", ООО "Страховая группа Аско", ООО Фирма "Свей", ПАО "Татфондбанк" и т.д.