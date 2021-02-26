Мясоперерабатывающий кластер создадут в ТОР под Тулой

ТУЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Инвестиционная комиссия при правительстве Тульской области одобрила размещение производств трех компаний на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Ефремов". Это станет основой для создания мясоперерабатывающего кластера, объем инвестиций составит более 42 млрд рублей, планируется открытие 3,3 тыс. рабочих мест, сообщили в пятницу в пресс-службе облправительства.

"Создание на ТОР "Ефремов" крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера принесет региону более 42 млрд рублей и более 3 300 рабочих мест <...> Участники комиссии одобрили размещение на ТОР производств трех компаний этой отрасли", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, компания "Черкизово - мясные продукты" планирует строительство завода по убою и переработке свинины, объем инвестиций составит более 30 млрд рублей, будет открыто до 2,2 тыс. рабочих мест. Еще более 8,5 млрд рублей в создание завода по убою и переработке бройлеров направит компания "Куриное царство Тула", на предприятии планируется трудоустроить около 1 тыс. человек. Фирма "Компас Фудс" намерена реконструировать завод по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы, сумма инвестиций - 3,96 млрд рублей, рабочих мест - 147.

Также комиссия рассмотрела заявку компании "Биоинтех", которая планирует организовать производство оборудования для перерабатывающей промышленности. "Проект предусматривает около 115 млн рублей инвестиций и создание около 37 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

ТОР в моногороде Ефремов была создана в марте 2018 года по постановлению правительства РФ. Для резидентов предусмотрены преференции по налогам на имущество, на прибыль и на землю.