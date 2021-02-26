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Пандемия COVID-19
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Новак: РФ готова к сотрудничеству с Испанией в производстве вакцины от коронавируса

Участники заседания межправительственной комиссии подчеркнули, что Россия и Испания остаются стратегическими партнерами на европейском пространстве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Россия выразила готовность сотрудничать с Испанией в области производства вакцины, а также в проведении совестных исследований по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам межправительственной комиссии с Испанией по торгово-экономическому сотрудничеству.

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"Россия готова к сотрудничеству с испанскими партнерами в борьбе с коронавирусом - в проведении совместных исследований, обмене опытом, а также кооперации в области производства вакцины", - сказал он.

Участники заседания подчеркнули, что Россия и Испания, несмотря на складывающуюся непростую ситуацию на мировых экономических рынках, остаются стратегическими партнерами на европейском пространстве. "Заседание имеет особое значение для наших отношений, имеющих традиционно дружественный характер. Испания является важным партнером России, Москва и Мадрид демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по ключевым вопросам", - отметил Новак.

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Новак, Александр ВалентиновичИспанияРоссияПандемия COVID-19
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