ЦБ установит критерии для мобильных приложений банков

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Банк России собирается установить ряд критериев к мобильным приложениям банков для обеспечения дистанционного оказания услуг - открытия счета, вклада или оформления кредита. В ЦБ считают, что это позволит банкам оптимизировать свои расходы, следует из проекта указания регулятора, размещенного на его сайте.

"Проектом предлагается установить критерии для мобильных приложений банков, посредством которых финансовые услуги будут предоставляться дистанционно, в целях оптимизации затрат банков на реализацию указанной обязанности", - говорится в пояснительной записке к документу.

В частности, если у банка несколько мобильных приложений, то он будет обязан обеспечить возможность дистанционного указания услуг только в том одном из них, которым пользуется больше всего клиентов.

Также, кредитная организация может не предоставлять услуги дистанционно с помощью приложения, если принято решение о прекращении его использования.

Указанные критерии могут вступить в силу с 1 января 2022 года.