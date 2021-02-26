В Россию за февраль ввезли 5,5 тыс. тонн импортных цветов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Проблем с поставками цветов в России нет, за февраль Федеральная таможенная служба (ФТС) оформила более 5,5 тыс. тонн импортных цветов. Об этом в пятницу заявил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов в интервью телеканалу РБК.

"На российской таможне никаких проблем с поставками и оформлением цветов нет. Мы в этом месяце, по состоянию на вчерашний день, уже оформили 5,5 тыс. тонн цветов импортных. <…> Это почти в два раза больше, чем в прошлом феврале", - сказал Давыдов.

Он отметил, что ФТС проверила наличие цветов на оптовых точках продаж. "Мы специально обзванивали оптовые точки. Наши сотрудники спрашивали, есть ли цветы. И везде однозначный ответ, что цветы есть", - сказал Давыдов.

Он также добавил, что цены на цветы в преддверии 8 марта не изменились и стоимость букета одних и тех же цветов будет такой же, как и в январе.

21 февраля в пресс-службе ФТС сообщили, что оформление ввозимых в Россию цветов происходит без задержек, несмотря на большой объем поступающих партий.