Россияне тратили на букет цветов перед 14 февраля в среднем 2,5 тыс. рублей

"На предпраздничной неделе перед Днем влюбленных 14 февраля по сравнению с обычными днями средний чек покупки цветочных букетов возрастает примерно в 2-2,5 раза. Например, накануне Дня св. Валентина, 8-14 февраля 2021 года, в годовом сопоставлении средний чек по РФ составлял 2 550 рублей. Это на 105% выше, чем за две недели до праздника, и на 14% выше, чем в прошлом году. Частота покупок выросла год к году на 2%", - отмечают эксперты.

В Москве средний чек превышал общероссийский показатель на 15% и составил 2 970 рублей. Больше всего на покупки тратили в Тюменской области, ХМАО, Якутии - более 4,5 тыс. рублей за букет.

"Самый ажиотажный спрос ожидается накануне 8 марта. Как правило, за неделю до праздника все стремятся покупать цветы большими партиями, средний чек покупки вырастает в два-три раза, а число покупок превышает показатели обычных дней в 15-20 раз. Если ориентироваться на данные за февраль, по числу покупок лидируют букеты из тюльпанов, роз и хризантем, а также смешанные букеты", - отмечают эксперты.

В этом году также все больше онлайн-заказов, отмечают аналитики. Если в прошлом году перед Днем влюбленных на долю интернет-магазинов приходилось 20-22% покупок, в этом году - уже больше 32%.