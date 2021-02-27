Оргкомитет Экспо потребительских товаров на Хайнане готовится к отраслевым мероприятиям

ХАЙКОУ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Организаторы первой Китайской международной выставки потребительских товаров, которая должна состоятся в мае 2021 года в южной китайской провинции Хайнань, начали принимать заявки от участников на проведение различных отраслевых мероприятий по продвижению продукции в рамках данного Экспо. Об этом пишет газета "Хайнань жибао" .

Будущие мероприятия оргкомитет разделил на несколько категорий. В их числе, в частности, презентации и продвижение новых продуктов и услуг, установление контактов для закупок, организация брифингов и презентаций для продукции из различных стран, отраслевые мероприятия, а также ряд отдельных специальных форумов, презентаций и брифингов по разным направлениям. Заявки на проведение тех или иных мероприятий будут приниматься оргкомитетом до 31 марта.

Предложение об организации выставки было включено в опубликованную 1 июня 2020 года программу построения на Хайнане свободного торгового порта. 20 сентября прошлого года ЦК КПК и Госсовет КНР официально одобрили ее проведение. Организаторами Экспо выступают Министерство коммерции КНР и правительство Хайнаня. Это будет первая в Китае выставка, посвященная потребительским товарам.

Согласно данным на конец января, доля иностранных экспонентов составит порядка 80% от их общего количества на выставке, почетным гостем которой станет Швейцария. Более 10 стран, включая Германию, Ирландию, Францию, Южную Корею и Японию, представят свои национальные павильоны. Экспозиция выставки будет состоять из пяти основных разделов: модная жизнь, ювелирные украшения и бриллианты, высококачественные продукты питания и товары для здоровья, товары для путешествий и туризма, а также комплексные услуги. Участие в выставке уже подтвердили более 200 мировых брендов.