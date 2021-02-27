В США регулятор проверит деятельность вышедшей из "Северного потока - 2" компании

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит разбирательство в отношении американской нефтесервисной компании Baker Hughes в связи с возможными поставками ее продукции в страны, в отношении которых действуют введенные Вашингтоном санкции. Об этом говорится в корпоративной отчетности компании.

Как следует из документа, представители Baker Hughes в декабре 2020 года получили уведомление о начале данного расследования регулирующим органом. Оно затрагивает "записи и системы внутреннего контроля, касающиеся продаж продукции компании и оказания ею услуг в рамках проектов, которые затронуты санкциями США". О каких именно странах и проектах идет речь, не уточняется.

"Компания сотрудничает с Комиссией по ценным бумагам и биржам США и предоставляет ей запрошенную информацию", - говорится в документе. Кроме того, представители Baker Hughes "начали внутренние проверки", которые, в частности, касаются соблюдения ею санкций США. В проверках принимают участие сторонние юридические консультанты. В Baker Hughes отмечают, что компания пока "не может прогнозировать", как долго будут продолжаться расследование регулятора и внутренние проверки, а также какое именно влияние на ее деятельность они окажут.

Ранее на этой неделе агентство Reuters опубликовало список из 18 компаний, отказавшихся от участия в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". В число указанных фирм входит и Baker Hughes. По данным агентства, перечень содержится в докладе, направленном администрацией президента США Джо Байдена в Конгресс на прошлой неделе.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Проект на данный момент реализован примерно на 95%.