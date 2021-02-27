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В Турции ожидают участия Путина в церемонии заливки бетона для 3-го реактора АЭС "Аккую"

Речь идет об участии в онлайн-режиме. Церемония состоится 10 марта

АНКАРА, 27 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган, как ожидается, примут 10 марта в онлайн-режиме участие в церемонии заливки бетона в основание третьего реактора первой в республике АЭС "Аккую". Об этом сообщил в субботу турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

"Наш президент и Путин заложат фундамент третьего реактора АЭС "Аккую" 10 марта. Ожидается, что они будут участвовать в церемонии в онлайн-режиме", - сказал он в интервью телеканалу 24 TV.

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется компанией "Аккую Нуклеар" (свыше 99% ее акций принадлежат предприятиям Росатома) на основе межправительственного соглашения, подписанного между Россией и Турцией в мае 2010 года. В июне 2020 года началось строительство второго блока атомной электростанции.

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4 800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт*ч в год.

 

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Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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