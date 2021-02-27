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СМИ: США отрицают ведение переговоров с Германией о судьбе "Северного потока - 2"

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила об обмене мнениями с партнерами по вопросу строительства газопровода

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов не ведут с Германией консультации с целью достичь какой-либо неофициальной договоренности, которая позволила бы завершить реализацию проекта "Северный поток - 2". Как сообщил в субботу портал Axios, с таким утверждением американские дипломаты выступили во время специального телефонного брифинга для представителей Конгресса США.

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Согласно информации издания, которое ссылается на участников мероприятия, ведение подобных переговоров отрицала заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери.

Ранее представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что оно обменивается мнениями с партнерами, включая США, по вопросу строительства газопровода "Северный поток - 2". Представители Госдепартамента во время брифинга подчеркнули, что формулировку "обмен мнениями" не следует понимать как наличие переговоров. По их словам, американская администрация доводила до сведения германской стороны свою обеспокоенность проектом в ходе обычных дипломатических контактов.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Германия работает над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении "Северного потока - 2". По информации издания, немецкие политики, в частности, рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Агентство Bloomberg в свою очередь утверждало, что американский госсекретарь Энтони Блинкен не хочет вводить ограничительные меры в отношении Германии из-за "Северного потока - 2" и считает более важным найти дипломатическое решение вопроса. Он также апеллирует к тому, что США надо оправиться от того ущерба, который нанес ей предыдущий президент Дональд Трамп, исповедовавший подход "Америка на первом месте".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Проект на данный момент реализован примерно на 95%.

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