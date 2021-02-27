Президент Чехии рассчитывает на поставки вакцины "Спутник V"

ПРАГА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан сообщил в субботу местному телеканалу CNN Prima , что направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса "Спутник V" и рассчитывает на скорые поставки.

"Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена, - сказал Земан. - Нам, конечно же, потребуется сертификация [для "Спутника V"], причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств. Для меня было бы совершенно достаточно сертификата [на применение] от [чешского] Государственного института по контролю за лекарственными препаратами".

Ведущий телепрограммы сообщил, что Земан обратился к Путину насчет вакцины по договоренности с премьер-министром республики Андреем Бабишем. Глава правительства ранее неоднократно интересовался возможностью получения "Спутника V".

Министерство здравоохранения Чехии ранее в субботу проинформировало, что усиливающаяся в стране пандемия коронавируса унесла жизни уже 20 194 человек. Республика по итогам недели вышла на первое место в мире по количеству новых случаев заражения в пересчете на 1 млн населения. Общее число инфицированных в Чехии, где проживают 10,46 млн человек, составило 1 227 595.

В стране 27 декабря началась вакцинация от коронавируса. Ее прошли 644,3 тысячи жителей. В республику поступают препараты производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской фирмы Moderna, а также британско-шведской компании AstraZeneca. Чешские власти выражают заинтересованность в скорейшей регистрации "Спутника V" Европейским агентством лекарственных средств.