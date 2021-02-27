Помпео считает, что администрация Байдена ослабляет экономику США и потворствует Китаю

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Администрация действующего президента США Джо Байдена предприняла ряд шагов, которые приведут к ослаблению американской экономики и дадут преимущества Китаю. С таким заявлением выступил в субботу бывший госсекретарь США Майкл Помпео на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида).

Комментируя решение новой администрации о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США, Помпео отметил, что демократы "уничтожили 10 тыс. рабочих мест". По версии экс-госсекретаря, спецпосланник президента США по климату Джон Керри считает, что американцы, которые не получили работу, связанную с нефтепроводом, "пойдут делать солнечные батареи". Помпео выразил уверенность в том, что этого не произойдет.

"Можете не сомневаться, что в Америку, как никогда ранее, хлынут дешевые солнечные батареи из Китая. Соединенным Штатам это не принесет ничего хорошего", - полагает экс-госсекретарь. Он подчеркнул, что предыдущая администрация Дональда Трампа не позволила Китаю "отнимать рабочие места" американцев, настаивая на "справедливой торговле на основе принципа взаимности". "Никогда не забывайте, что Китай в большей степени зависит от нас, чем мы от него", - полагает Помпео.

Комментируя решение Байдена о возвращении США в Парижское соглашение по климату, Помпео выступил с утверждением, что китайское руководство чрезвычайно этому радо, а "американские трудящие проиграли". Администрация Трампа настаивала на том, что указанное соглашение крайне невыгодно для американской экономики.

Помпео ранее не раз критиковал Байдена и его помощников за излишнюю мягкость в отношении Китая. Вместе с тем новый президент США во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля призвал союзников США готовиться к жесткой и долгой конкуренции с КНР. Еще во время избирательной кампании Байден подвергал критике развязанные Трампом торговые войны, в том числе с Пекином, и выступал за развитие международной торговли с участием США.