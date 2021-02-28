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Китай в 2021 году простимулирует развитие отрасли доставки товаров беспилотниками

Всего в стране зарегистрировано более 523 тыс. беспилотников

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китайские власти в ближайшее время собираются на законодательной основе стимулировать развитие отрасли по доставке товаров беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила в воскресенье газета Global Times со ссылкой на Управление гражданской авиации (УГА) КНР.

По сведениям издания, в 2021 году ведомство планирует ускорить внедрение новых стандартов и правил, которые облегчат работу торговых площадок и снизят нагрузку на дорожный транспорт. Пока программа по развитию этого сегмента авиации общего назначения реализуется в экспериментальном режиме.

В соответствии с принятым решением УГА будет содействовать расширению сети логистических пунктов, занимающихся транспортировкой посылок по воздуху.

Согласно официальной статистике, в Китае зарегистрировано более 523 тыс. беспилотников, длительность полетов которых в 2020 году превысила 1,59 млн часов, увеличившись на 27,5%.

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