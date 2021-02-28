Суд арестовал четыре вертолета авиакомпании "Геликс" по иску о банкротстве перевозчика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа по ходатайству компании "Авиатехкомплект" наложил арест на четыре вертолета Ми-8Т АО "Авиакомпания "Геликс", базирующегося в аэропорту Большое Савино в Пермском крае.

"Ходатайство "Авиатехкомплект" о принятии обеспечительных мер удовлетворить. Наложить арест на вертолеты Ми-8Т, серийные номера 98315175, 99047983, 98625693, 98417229, адрес места базирования: Пермский край, Пермский муниципальный район, аэропорт Большое Савино. Запретить Федеральному агентству воздушного транспорта (Росавиация) совершать регистрационные действия в отношении данного имущества", - сказано в определении суда, опубликованном в картотеке.

"Авиатехкомплект" (Москва) в середине февраля 2021 года подала иск о признании банкротом АО "Авиакомпания "Геликс". Сумма исковых требований - 3,7 млн рублей. Рассмотрение иска назначено на 30 марта.

Согласно данным системы СПАРК, ООО "Авиатехкомплект" оказывает услуги по техобслуживанию, ремонту и производству вертолетов. Вертолеты авиакомпании "Геликс" занимаются доставкой вахтовых рабочих, облетами трубопроводов, перевозкой крупногабаритных и неформатных грузов, патрулированием лесов и природоохранных зон, экстренной доставкой больных из отдаленных населенных пунктов. Среди заказчиков - "Газпром трансгаз Сургут", "Газпром добыча Уренгой", Пермская краевая клиническая больница, ПАО "ФСК ЕЭС".