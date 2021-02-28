Эксперт допустил, что водоканалы могут не справиться с новыми требованиями к питьевой воде

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские водоканалы могут оказаться технически не готовы к выполнению новых требований к качеству питьевой воды, которые вступают в силу с 1 марта, согласно постановлению Роспотребнадзора. Из-за этого показатель федерального проекта "Чистая вода" может оказаться невыполним, такое мнение ТАСС выразил заместитель исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ) Георгий Самбурский.

"В новом постановлении, например, Роспотребнадзор в три раза снизил допустимое значение хлороформа в воде. Понятно, что решение обусловлено заботой о здоровье населения, однако мы столкнулись с тем, что многие водоканалы, за исключением разве что предприятий Москвы и Петербурга, могут не справиться с такими показателями. Дело в том, что их коммунальные сети находятся в относительно плохом состоянии, поэтому там необходимо добавлять немного больше хлора для дополнительной очистки воды", - сказал Самбурский.

Кроме того, в новом СанПиНе отменена возможность для отдельных систем водоснабжения незначительно отступать от допустимого значения жесткости воды. Это приведет к тому, что в некоторых регионах просто технологически будет невозможно довести воду до такого качества, отметил Самбурский. "Например, в Калмыкии сложился дефицит воды, а та, что есть, всегда с повышенной жесткостью", - сказал эксперт.

Согласно новым требованиями, для воды теперь вводится новый показатель - общий органический углерод, который, однако, российские водоканалы не в состоянии измерить. "Практически ни одна из лабораторий на водоканалах в России не аккредитована на измерение этого показателя, нет соответствующих методик", - пояснил собеседник агентства.

Еще одно нововведение - уменьшение максимально допустимой концентрации алюминия и железа. Как пояснил эксперт, эти химические элементы используются для осветления воды. В большем, чем обычно, количестве они нужны, например, во время паводков, когда вода становится мутной.

"Если мы так сильно меняем показатели воды, мы вряд ли выйдем когда-нибудь на показатели, которые заложены в федеральном проекте "Чистая вода" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда - прим. ТАСС), ведь, согласно одной из цели нацпроекта, 91% населения России к концу 2024 года должен быть обеспечен качественной питьевой водой из центрального водоснабжения", - подчеркнул Самбурский.

Технологии и финансирование

Заместитель исполнительного директора РАВВ отметил, что, безусловно, при соблюдении новых требований Роспотребнадзора вода будет чище, но при этом она станет дороже. Так, для модернизации водоканалов обычно используются средства их инвестиционных программ развития, которые во многом основаны на деньгах, полученных от населения. "Согласно закону, тариф не может вырасти более чем на 4% в год. Получается, что водоканал сможет собрать необходимые для модернизации деньги очень нескоро", - сказал Самбурский

Например, для уменьшения хлорирования необходимо по-другому организовывать процесс осветления воды, использовать более дорогие реагенты, по-другому устраивать режим работы фильтров, например, вводить дополнительное ультрафиолетовое обеззараживание, отметил эксперт. По его словам, все эти технологии достаточно дорогостоящие, при этом даже несмотря на то, что после всех этих мероприятий вода будет достаточно очищена, из-за изношенной инженерной инфраструктуры она все равно может прийти в негодность, когда непосредственно дойдет до потребителя. В этой связи необходимо также решать вопрос модернизации сетей.

Долгожданные изменения

Как отметил Самбурский, вместе с этим обновленный СанПиН устанавливает нововведения, которых отрасль ждала давно. Так, впервые в гигиеническом нормирование введено понятие технической воды, которую нельзя потреблять для питьевых нужд, но можно использовать для полива.

Кроме того, в два раза повышается допустимый уровень кремния - необходимого для организма человека микроэлемента, добавил собеседник агентства. "У нас очень большое количество подземных вод на Дальнем Востоке, Урале, Сибири, да и в Средней России, зачастую обогащены кремнием. Теперь подавляющее большинство водоканалов справится с этой концентрацией и будет подавать качественную воду населению", - заключил эксперт.

Постановление главного государственного санитарного врача от 28 января 2021 года утвердило новый СанПиН "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Новые санитарные правила и нормы вступают в силу 1 марта 2021 года и будут действовать до 1 марта 2027 года.